Stadtradeln in Willich Willicher radeln fast dreimal um die Erde

Wer am Äquator einmal die Erde umrunden will, der muss rund 40.000 Kilometer zurücklegen. Zumindest ist das der rechnerische Wert. Eine Person, die – Ozeane und sonstige Hindernisse außen vor gelassen – diese Strecke zurücklegen wollte und 100 Kilometer am Tag radelt, bräuchte also gut ein Jahr (400 Tage), um den Planeten einmal zu umrunden. Die 451 Teilnehmenden am Stadtradeln 2023 in der Stadt Willich schafften dies pro Woche. In den drei Wochen des Events verbuchten sie sagenhafte 111.207 Kilometer, also fast den dreifachen Erdumfang.