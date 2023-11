Veranstaltung in Willich Wie kann Wohnungsbau funktionieren?

Während sich am Dienstagabend viele Menschen bereit machten, stark geschminkt auf diversen Halloween-Partys den Vorabend des Feiertages feiernd zu begehen, waren gut 60 Gäste und hochkarätige Diskutanten ins Gründerzentrum im Stahlwerk Becker gekommen, um eins der politisch komplexesten Themen dieser Tage zu erörtern: Wie kann eine Kommune den Bedarf an Wohnraum decken – und das vor allem im unteren Preissegment, was die Mieten angeht?