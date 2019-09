Bürgermonitor : Die Verbindung lässt auf sich warten

Willich Für Michael Dreidoppel bleiben Telefonieren und Surfen weiterhin ein Glücksspiel. Der Netzbetreiber arbeitet immer noch an der Anbindung.

Bei einer ersten Anfrage hieß es aus der Kommunikationsabteilung des Unternehmens, dass es im Zuge von Netzumbauarbeiten an den Mobilfunkstandorten in Willich vorübergehend zu lokalen Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen kann. Es wurde von umfangreichen und komplexen Maßnahmen gesprochen, bei denen unter anderem neue funktechnische Anbindungen für die Standorte geschaffen würden. Dreidoppel geduldete sich. Aber nichts passierte. Die Ausfälle hielten an und verschlimmerten sich sogar.

Probleme mit dem Mobilfunknetz an mehreren Stellen in Willich

Auf eine erneute Anfrage der RP bei der Kommunikationsabteilung des Unternehmens heißt es indes: „Unsere Netztechniker konnten einen Teil der erforderlichen Maßnahmen an den Mobilfunkstandorten in Willich zur Schaffung neuer Anbindungen erfolgreich umsetzen. Es sind jedoch weitere Maßnahmen mit Blick auf den Aufbau und die Inbetriebnahme der entsprechenden Technik notwendig, weshalb es in diesem Zuge leider weiterhin zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung vor Ort kommen kann. Dadurch entstandene Unannehmlichkeiten bedauern wir sehr. Einen konkreten Endtermin können wir derzeit nicht nennen. Unsere Netztechniker arbeiten mit höchster Priorität daran, die notwendigen Arbeiten schnellstmöglich abzuschließen und die gewohnt zuverlässige Versorgung in Willich wiederherzustellen“.