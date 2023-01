Filialen in Neersen und Düsseldorf Metzgerei Gläser schließt nach 62 Jahren

Die Urkunde für das 50-jährige Bestehen der Metzgerei Gläser hängt noch an der Wand. „Ich würde mich sehr freuen, wenn die nächste Urkunde für das 75-jährige Bestehen hinzukommen würde. Aber dafür brauche ich einen Nachfolger“, sagt Hans-Georg Gläser. Der Neersener Metzgermeister zieht sich nämlich in den Ruhestand zurück und damit geht von seiner Seite aus die Ära eines 62-jähriges erfolgreichen Traditionsunternehmens zu Ende. „Als mein Vater Georg die Metzgerei gründete, gab es insgesamt fünf Metzgereien in Neersen, das gerade einmal um die 5000 Einwohner zählte. Seit etlichen Jahren sind wir die letzte Metzgerei, die übrig geblieben ist. In unserem Berufsfeld scheint es keine Nachfolger zu geben und das, obwohl die Kunden vorhanden sind, die Wert auf Fleisch- und Wurstwaren legen, die aus artgerechter Tierhaltung stammen“, sagt Hans-Georg Gläser. Er selber habe von seinen Kunden viel Schelte erhalten, weil er schließe, fügt der 61-Jährige an.