Neuer Marktbeschicker Metzger Sussmann ist neu in Willich und Anrath

Neben Märkten in seinem Wohnort Mönchengladbach, in Rheydt oder Rath, sowie in Süchteln, ist er nun eben auch in Willich (Donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr) und Anrath (ebenfalls Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr) dabei. „Für mich sind Märkte ein Vertriebsweg, der durchaus Zukunft hat. Sicher liegt das auch daran, dass ich es von frühester Kindheit kenne. Meine Eltern waren in München auch immer auf Wochenmärkten aktiv. Aber ich bin überzeugt, dass die Menschen heute mehr Wert auf nachvollziehbaren Ursprung ihrer Nahrung und auf Regionalität legen. Das können wir sehr viel besser bewerkstelligen und dokumentieren, als das große Supermarktketten können. Ich glaube wirklich, dass der Markt in Zukunft als Vertriebsweg wieder wichtiger wird“, sagt der 33 Jahre alte gebürtige Münchener, der seit zehn Jahren in Mönchengladbach lebt.