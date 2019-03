Willich: Mehr Azubis im Schlosser-Handwerk

In der Gaststätte Krücken in Willich wurden 24 Auszubildende im Metallbauer-Handwerk losgesprochen. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Gleich 24 Lehrlinge konnte jetzt die Innung für das Metallhandwerk Krefeld-Kreis Viersen lossprechen.

Zufriedene Gesichter waren am Freitagabend bei der Lossprechung der Metallbauer in der Willicher Gaststätte Krücken zu sehen. Das galt nicht nur der sehr guten Prüfungsquote von 100 Prozent. Alle 24 Metallbauer der verschiedenen Fachrichtungen hatten bestanden. Mit den zwei Dutzend Prüflingen ist die Zahl der Auszubildenden im Schlosser-Handwerk gestiegen. „Wir halten die Ausbildungszahlen im Handwerk derzeit nicht nur konstant, sondern konnten in einigen Bereichen ein Plus an Lehrlingen verzeichnen. Der Metallbau gehört dazu. Aktuell haben wir allein vier Grundkurse mit Azubis“, sagte Michael Holtschoppen vom Bereich Lehrlings- und Prüfungswesen der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Es werden aber weiterhin Lehrlinge gesucht, da die Auftragsbücher der Firmen voll sind und Nachwuchs dringend benötigt wird.