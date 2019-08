Vogelschuss : Willich hat eine Jungschützenkönigin

Willich Die 19-jährige Melissa Fippinger aus der St.-Konrad-Schützengilde Grenzweg in Neersen holte am Samstagnachmittag mit dem 192. Schuss den Vogel von der Stange.

Sie ist die zweite „Stadtjungschützenkönigin“ in Willich: Die 19-jährige Melissa Fippinger aus der St.-Konrad-Schützengilde Grenzweg in Neersen holte am Samstagnachmittag mit dem 192. Schuss den Vogel von der Stange. Sie setzte sich gegen die Mitbewerber aus den anderen Willicher Stadtteilen und Schützenvereinigungen durch. Der Wettbewerb wird traditionell unter allen Jungschützen-Majestäten der insgesamt neun Bruderschaften und Vereine in der Stadt ausgetragen.