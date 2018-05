Polizei bittet um Hinweise : Mehrere Einbrüche in Anrather Büroräume

Stadt Willich Bislang vier Einbrüche in Büroräume in Anrath musste die Polizei gestern aufnehmen. Die Einbrüche passierten über die Pfingsttage, möglicherweise in der Nacht zum Dienstag.

An der Lerchenfeldstraße brachen Unbekannte in zwei benachbarte Bürokomplexe sowie einen Lagerraum ein, nachdem sie Fenster beziehungsweise Türen aufgehebelt hatten. Sie erbeuteten laut Polizei Geld und aus einem Lagerraum Werkzeuge.

Etwas weiter entfernt suchten die vielleicht selben Einbrecher zwei weitere Bürokomplexe ebenfalls an der Lerchenfeldstraße heim, berichtet die Polizei weiter. Auch hier hatten sie in einem Fall eine Tür aufgehebelt und einige zig Euro Bargeld gestohlen. Am zweiten Tatort blieben sie allerdings ohne Beute.



Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162 377-0 entgegen.

(RP)