Wunschbaum-Aktion in Willich : Deutlich mehr bedürftige Kinder mit Weihnachtswünschen als 2021

Ab nächster Woche werden wie hier im vergangenen Jahr die Wunschbäume wieder in Willichs Sparkassen aufgestellt. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Das Freiwilligen-Zentrum Willich hat seine Weihnachtswunschbaum-Aktion gestartet, bei dem Bürger, Vereine und Unternehmen bedürftige Kinder beschenken. Erstmals kann man auch digital mitmachen.

Wer Kinderaugen am Heiligen Abend strahlen lassen möchte, erhält ab dem 22. November dazu die Gelegenheit. Zum nunmehr 14. Mal geht die Weihnachtswunschbaum-Aktion des Freiwilligen-Zentrums (FZ) Willich an den Start. Wobei in diesem Jahr nicht nur die Sterne mit den Wünschen in den Sparkassenfilialen in Willich, Schiefbahn und Anrath sowie an den beiden Weihnachtsfenstern des FZ an der Hochstraße 67 in Schiefbahn gepflückt werden können, sondern erstmalig auch digital. „Wer Wunschpate werden möchte, kann einen Stern über unsere eigens dafür eingerichtete Webseite entnehmen“, sagt Melina Friedrich, Leiterin des FZ.

Die Idee des digitalen Angebotes schwebte schon länger in den Köpfen der Organisatoren. Durch das Förderprogramm „2000x1000 Euro“ des Landes NRW, bei dem 1000 Euro in die Kasse flossen, sah man sich in der Lage, eine entsprechende Webseite gestalten zu lassen. „Der Wunschpate klickt einfach auf ein Symbol an unserem digitalen Weihnachtsbaum. Damit wird ein Kontaktformular geöffnet. Hat man es mit Namen und Mailadresse ausgefüllt und abgeschickt, erhält man zeitnah den Wunsch eines Willicher Kindes mitgeteilt“, informiert Angelika Uth-Flatow vom Weihnachtswunschbaum-Team des FZ.

Das Prozedere ist ansonsten absolut identisch. Auf dem Wunschstern oder in der Mail steht, um was für ein Geschenk es sich handelt. 25 Euro gelten für den Wunschsternpaten aber als obere Grenze. Der notierte Wunsch wird eingekauft und das weihnachtlich verpackte Päckchen, versehen mit dem Stern oder bei der digitalen Variante mit dem per Mail erhaltenen Infozettel, wird bis spätestens 12. Dezember in einer der drei Willicher Sparkassenfialen oder beim FZ abgegeben. Die Pakete gehen danach an die jeweiligen Schulen, Kitas und sozialen Organisationen zurück, die sie an die entsprechenden Familien verteilen, damit die Geschenke bei den Kindern am 24. Dezember unter dem Tannenbaum liegen.

Insgesamt sind es in diesem Jahr 510 Wünsche, die in Erfüllung gehen sollen. Eine Steigerung um 74 Wünsche gegenüber dem Vorjahr. „Wir wissen, dass die Zeiten schwierig sind. Wir hoffen aber trotzdem, dass alle Wunschsterne einen Wunschpaten finden“, sagt Friedrich. Wie immer hat das Projekt „Ehrenamt rückwärts“ der Lebenshilfe im Kreis Viersen die Sterne in Handarbeit ausgeschnitten. Die Spedition Meyer stellt die Lagerraummöglichkeiten zur Verfügung. Über „Willich packt‘s“ und „It´s for kids“ bringen sich zudem knapp 30 Unternehmen mit Spenden ein, damit Wünsche, die nicht gepflückt werden, trotzdem realisiert werden können. Die Stadtwerke Willich übernehmen 100 Sterne und die St. Johannes Bruderschaft will 30 Wünsche erfüllen. Der Willicher Bürgermeister Christian Pakusch ist zudem Schirmherr.