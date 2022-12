Strategiepapier Wie Willich in Zukunft wohnen will

Wie soll die Zukunft des Wohnens in Willich aussehen? Dieser Frage sind Politik, Verwaltung und Bürger im vergangenen Jahr in drei Workshops unter Anleitung des Planungsbüros „plan-lokal“ nachgegangen, auch eine Online-Umfrage unter der Bürgerschaft wurde einbezogen und Vertreter der Wohnungswirtschaft mit an den Tisch geholt. Herausgekommen sind ein Leitbild und ein darauf aufbauendes Strategiepapier, das bei künftigen städtebaulichen Vorhaben maßgeblich sein soll. Alfred Körbel vom Planungsbüro stellte nun die Ergebnisse im Planungsausschuss vor.