Mobilität Mehr E-Ladestationen in Willich

Ein weiteres „Fahrrad-Thema“ war ein CDU-Antrag: Es sollen an der Kulturhalle in Schiefbahn und am Freizeitbad „De Bütt“ in Willich neue/weitere Fahrrad-Abstellanlagen errichtet werden. Speziell die Anlage an der Bütt soll sicher und gut einsehbar im Eingangsbereich stehen, weil sich die jetzt schon existierenden Abstellanlagen in einem dunklen Bereich befinden. Der neue Standort soll ein besseres Sicherheitsgefühl ermöglichen. An der Kulturhalle gibt es derzeit gar keine Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Das halten alle Fraktionen für ein Manko. Christian Winterbach (Grüne) erwartet, dass mehr Abstellmöglichkeiten auch zu mehr Radfahrern an beiden Orten führen. Karl-Heinz Koch (FDP) ergänzte, die Stadt möge Fördermöglichkeiten für die Anlagen suchen. In ihrer Vorlage hatte sich die Verwaltung positiv zu dem Antrag geäußert. Dem Antrag mit den Ergänzungen stimmten alle Fraktionen zu.