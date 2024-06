Filialen auch in Willich Volksbank schüttet mehr Dividende aus

Geschäftlich war 2023 dem Bericht zufolge ein gutes Jahr für die Volksbank. Die Bilanzsumme stieg leicht um acht Millionen auf knapp 2,7 Milliarden Euro. Das betreute Kundenvolumen wuchs auf gut 5,5 Milliarden Euro, was laut Vorstand Volker Klemm ein Rekordwert und eine Steigerung um 3,4 Prozent im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr sei. Dazu gehören nicht nur die Kundeneinlagen, die Sparer legten bei der Volksbank Kundeneinlagen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro an (inklusive Geschäft außerhalb der Bilanz). Auch die an genossenschaftliche Partnerunternehmen vermittelten Geschäfte und das Volumen an Kundenkrediten in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro (plus 2,9 Prozent) werden mit hinzugerechnet.