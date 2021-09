Neuer Laden in Schiefbahn : 23-Jähriger verkauft Münz- und Briefmarken

Neuer Laden in Schiefbahn

Maximilian Gierden hat in Schiefbahn einen Münz- und Briefmarkenhandel eröffnet, wobei der Schwerpunkt auf dem Münzgeschäft liegt. Foto: Rüdiger Bechhaus

Schiefbahn Maximilian Gierden hat trotz Corona-Pandemie in Schiefbahn einen neuen Laden eröffnet. Er sieht für sich durchaus eine Zukunft in dem Bereich. Seine Mutter unterstützt ihn.

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es eher selten, dass neue Geschäfte eröffnet werden. Maximilian Gierden hält das nicht ab: Er hat soeben einen Münz- und Briefmarkenhandel eröffnet, wobei der Schwerpunkt auf dem Münzgeschäft liegt. Der 23-Jährige, der von seiner Mutter Iris Gierden (56) unterstützt wird, sieht für sich durchaus eine Zukunft in diesem Bereich. Und er kauft auch Gold und Silber an.