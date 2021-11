St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn : Mit einer App die Schulgeschichte erleben

Schiefbahn Mathelehrer Christoph Krieger hat für das St. Bernhard Gymnasium eine Geschichts-App programmiert. Auf drei Touren kann man jetzt die Historie des Gymnasiums erkunden.

Unterstützt wurde er von der Referendarin Kathlen König sowie dem Willicher Heimatverein in Form des ehemaligen St.-Bernhard-Lehrers Bernd-Dieter Röhrscheid und von Stadtarchivar Udo Holzenthal. Sie brachten sich beim geschichtlichen Part mit ein. „Einer unserer Lehrerausflüge führte uns ins Schiefbahner Heimatmuseum. Damals kam mir schon die Idee, etwas Digitales aus diesen vielen Informationen, die die Schule betreffen, zu machen“, sagt Krieger. Erfahrung beim Programmieren hatte der 36-Jährige bereits. Bei einem Lehrerausflug ins Neandertal hatte der Kempener eine App geschrieben, mit deren Hilfe ein jeder das Neandertal mittels einer Geschichte, in der man selbst eine Rolle übernahm, erkunden konnte.

Schulleiter Andreas Pässler zeigte sich vor dem Hintergrund des Jubiläums von der App-Idee begeistert. In den Sommerferien nahmen die vier Entwickler ihre Arbeit auf: Die Texte wurden in kurze Blöcke zusammengefasst und mit den Fotos und den Koordinaten der historischen Wegpunkte zu verschiedenen Rundgängen zusammengefügt. Dann programmierte Krieger in gut 40 Arbeitsstunden die App. „Mir hat es viel Freude gemacht. Ich habe nicht nur meine Java-Kenntnisse vertieft, sondern auch viel über die Geschichte der Schule und des Schulgeländes erfahren“, sagt Krieger.

Während der Touren kann der Nutzer zum Beispiel weiterführende Informationen zum Arbeiterleben in den Seidenwebereien freischalten. „Man muss sich wirklich über das Gelände bewegen, denn die einzelnen Informationen bekommt der Nutzer nur, wenn er an einem bestimmten Punkt steht“, erklärt Krieger. Ein Highlight ist ein altes Foto von der Villa samt dem davor liegendem See. Genau an der Stelle, an der das Foto einst aufgenommen wurde. Die Schulgebäude II und III würden heute mitten im See stehen. „Ins Lehrerzimmer müssten wir schwimmen oder ein Boot nehmen“, scherzt Krieger. Er möchte die App mit einer weiteren Führung zur Übernahme der Schule durch die Malteser erweitern.