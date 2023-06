Stadt Willich Städtepartnerschaft mit Marugame soll amtlich werden

Nach der Ratssitzung stehen die nächsten Schritte bereits fest: Vom 4. bis 9. Juli kommt eine große Delegation (23 Personen) aus Marugame zu Besuch: Bürgermeister Kyoji Matsunaga, mehrere Vertreter der IHK, verschiedener Museen und großer Unternehmen. Diese Unternehmen hätten noch keine Niederlassung in Europa und seien an einer Ansiedlung in Willich interessiert, so Yasuo Inadome. Im Rahmen des Besuchs wird am Freitagabend bei einem Festakt im Gründerzentrum der Vertrag zur Städtepartnerschaft von beiden Bürgermeistern offiziell unterzeichnet.