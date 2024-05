Unterstützung für Kapelle Klein-Jerusalem Martin Plum will bei Fördermittelakquise für die Kapelle helfen

Anlass des Besuchs war vor allem das „Vynhoven-Jahr“, das die IG rund um den 350. Todestag des Erbauers der Kapelle, Gerhard Vynhoven, ausgerufen hat. „Es war ein sehr gutes Gespräch, und es gibt ein Programm Denkmalschutz des Bundes. Das hat er uns vorgestellt. Wir müssen auch einige Schäden im Innenbereich dringend restaurieren. Für Martin Plum war es der erste Besuch in der Kapelle, und so war Heinrich Verhalen, der der größte Experrte für die Kapelle ist, voll in seinem Element und hat viel erzählt“, sagt Schummer und lacht.