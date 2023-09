Veranstaltung in Willich Feierabendmarkt soll durch Pfandsystem nachhaltiger werden

Traditionell liest sich die Liste der Anbieter des Feierabendmarktes in Willich wie ein Who is Who der regionalen Wirtschaft. Das wird auch bei der finalen Ausgabe in diesem Jahr am Freitag, 29. September, von 17 bis 22 Uhr, der Fall sein: Am Start sind Christoph Cartigny (Gegrillte Wildbratwurst, Geflügelbratwurst, Wild-Steaks), Roland Gottschling (Baumstriezel), Julian Mahlberg (handgemachte Gewürzmischungen), Norbert Wirth (Brat - und Currywurst, Kartoffelpfanne, Gemüsepfanne), Jess Trinkkultur (Prosecco, Wein, Sekt, Champagner), Gourmet Partner „A. Schmitz“ (Mojo, Olivenöl, Honig, Senf), Amir Feinkost (Olivensorten, hausgemachte Pasten), die Alte Flammerie (Flammkuchen), Thomas Böhm (Waffeln und Grêpes), Eva Engelmann (holländische Poffertjes), Naem Abbas (Textilien), Van Hein (Cocktails), Christoph Heyes (Willicher Pils), Aaron Böbs (Limo Bike), Knödelfein (neue Hüttenküche) sowie Axels Kitchen (Burger, Pulled Pork, Chili Cheese Pommes).