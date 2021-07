Willicher Marktplatz : Grüne widersprechen FDP in Sachen Markierung für Blinde

Willich Die Liberalen halten Noppen am Fontänenfeld auf dem Willicher Markt für unnötig. Die Grünen finden das „erschreckend“. Das Thema Inklusion befinde sich in Willich noch im Dornröschenschlaf.

Was die Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aller Menschen, betrifft, befinde sich die Stadt Willich „vergleichsweise immer noch in einer Art Dornröschenschlaf“, finden die Willicher Grünen. „Und das ist keine subjektive Meinung, das bestätigen mir auch Betroffene und Verbände, die Menschen mit Beeinträchtigungen vertreten“, sagt Parteivorsitzende Claudia Poetsch. „Schaut man in die Niederlande, muss man sich hierzulande für die Rückständigkeit schon fast schämen. Auch Nachbarkommunen sind in Sachen Inklusion schon weiter,“ sagt Poetsch.