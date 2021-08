Zu Gast in Neersen : Strack-Zimmermann sprach in Neersen über Lage in Afghanistan

Die Willicher Liberalen hatten Marie-Agnes Strack-Zimmermann in den Neersener Wahlefeldsaal eingeladen. Foto: Norbert Prümen

Neersen Die Willicher FDP hatte die kommunalpolitische und verteidigungspolitische Sprecherin der Liberalen im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, eingeladen. Im Neersener Wahlefeldsaal berichtete sie über die Lage in Afghanistan.

Von Rudolf Barnholt

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Kommunalpolitische Sprecherin der FDP im Deutschen Bundestag. Auf Einladung der Willicher Liberalen sprach sie am Sonntagabend im Wahlefeldsaal. Die 63-jährige Düsseldorferin gehört auch dem Verteidigungsausschuss an und ist verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. So kam es, dass kommunalpolitische Themen so gut wie keine Rolle spielten. Enttäuscht war darüber offenbar niemand. Das lag wohl auch daran, dass die FDP-Politikerin viel Interessantes über die Lage in Afghanistan zu berichten hatte.

Die schnelle Machtergreifung durch die Taliban sei durchaus mit Ansage erfolgt. Was sie tragisch findet: „dass die 300.000 afghanischen Soldaten, die vom Westen ausgerüstet und ausgebildet wurden, nicht bereit waren, für ihre Nation zu kämpfen.“ Und sie verlangte Konsequenzen angesichts der kaum erträglichen Bilder. „Politiker wie Heiko Maas hätten zumindest ihren Rücktritt anbieten müssen.“ Schuld sei aber vor allem Donald Trump, der sich vor einem Jahr mit den Taliban an einen Tisch gesetzt habe mit dem Ergebnis, dass der Westen das Land verlassen werde. Die USA wollten „eine Baustelle weniger“, so Strack-Zimmermann. „Der Westen hat das Land fluchtartig verlassen, ohne beispielsweise die Ortskräfte in Sicherheit zu bringen“, beklagte sie.