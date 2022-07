Marianne Jakoby-Gebhard aus Willich feiert Geburtstag : Mit 100 Jahren noch mitten im Leben

Willich Marianne Jakoby-Gebhard wurde am 28. Juli 1922 in Trier geboren. 1970 zog sie nach Willich. Sie fährt noch mit dem Auto und treibt immer noch Sport.

Die Seniorin wurde am 28. Juli 1922 in Trier geboren. Sie lebte einige Jahre in Düsseldorf, zog dann 1970 nach Willich, zunächst an die Fischelner Straße, später zur Hover Kull. Dort lebt sie unter einem Dach mit ihrer Tochter (75) und ihrem Enkel (48) und seiner Familie. „Ich passte als Neugeborenes in einen Schuhkarton und war auch später ein sehr zierliches Kind“, sagt die Hundertjährige. Wenn sie auf ihrer großen Terrasse im ersten Stock des Hauses sitzt und über ihr Leben spricht, merkt man, dass der Zweite Weltkrieg besonders tiefe Spuren hinterlassen hat. Trier als Trümmerhaufen, diese Bilder haben sich in ihr Gedächtnis gebrannt. Auch die Zeit als Röntgenschwester in den Kriegsjahren ist unvergesslich geblieben.