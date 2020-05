Willich : Jede Menge Teamgeist fürs Friedhofscafe

Willich Mit Maria Wefers steht jetzt eine Frau an der Spitze des Friedhofcafés in Willich. Sie kümmert sich um die Leitung und Organisation des Angebotes, das allen Bürgern offensteht und unter Corona-Schutzmaßnahmen jetzt wieder geöffnet hat.

Das stellen auch Ingeborg Nabereit von der KFD und Helga Schouten von der Caritas fest. Alle drei kümmern sich um die Belange des Friedhofscafés, das vor allem von Frauen begesucht wird. „Selbst unser ehrenamtliches Team besteht derzeit komplett aus Frauen, wobei wir uns natürlich auch über männliche Unterstützung freuen würden“, sagt Wefers. Sie, die aus der Kolpingsfamilie Willich kommt, ist seit Anfang des Jahres die neue Frau an der Spitze des Friedhofcafés und hat damit den einzigen Mann abgelöst, der bisher zum Team gehörte.

Wefers ist keine Fremde im Friedhofscafé. Vor über drei Jahren startete die engagierte Frau dort ihre Arbeit. Sie stellte die Dienstpläne zusammen, organisierte Fortbildungen für das ehrenamtlich arbeitende Team, sorgte für einen Erfahrungsaustausch unter den Mitarbeiterinnen und realisierte gemeinsame Unternehmungen. „Irgendwie war ich schon immer da, wenn etwas gemacht werden musste. Im Prinzip hat sich meine Aufgabe mit dem neuen Posten nicht verändert. Jetzt steht nur mein Name obendrüber, und es gilt, die eine oder andere Entscheidung federführend mitzutragen“, bemerkt die 66-Jährige lächelnd.

Selbst in Sachen Besucherstatistik war sie vorab schon aktiv. Wobei Wefers sich über die gute Annahme freut. In den vergangenen drei Jahren lagen die Besucherzahlen immer rund um die 1000. Als das Angebot 2011 an den Start ging, um trauernden Menschen eine Anlaufstelle für den Austausch zu bieten, kamen 181 Besucher. Im Jahr darauf waren es bereits 561. Es ging ständig nach oben, bis sich die Zahl jetzt im vierstelligen Bereich einpendelte.