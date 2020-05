Seit 50 Jahren verheiratet : Margit und Heinz Bock aus Schiefbahn feiern ihre Goldene Hochzeit

Willich Margrit und Heinz Bock feiern am Samstag Goldhochzeit. Das ganz große Fest muss aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Erwartet werden lediglich die beiden Kinder mit ihren Familien

(barni) . Das Paar hatte sich 1962 auf der Hochzeit seiner Schwester und ihres Großcousins in Düsseldorf kennengelernt – es war Liebe auf den ersten Blick. Margrit Bock, die mit Vornamen eigentlich Magret heißt und die eine geborene Klöcker ist, stammt aus Kempen. Kriegsbedingt wurde sie vor 75 Jahren im Harz geboren. Heinz Bock (78) ist Düsseldorfer. Das Paar ist niemals umgezogen: Vor 50 Jahren bezogen sie ihr geräumiges Haus in Niederheide, in dem sie sich immer noch wohlfühlen. Der Jubilar ist gelernter Speditionskaufmann. Er war zunächst Filialleiter bei einer Spedition in Düsseldorf und anschließend 25 Jahre lang als Spediteur selbstständig. Seit 18 Jahren genießt er sein Rentnerdasein.