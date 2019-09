In der Nacht zu Sonntag : Mann in Willich schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Willich Mit lebensbedrohlichen Verletzungen ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht worden. Nun sucht die Mordkommission nach Zeugen.

Der 55-jährige Mann war bereits am Sonntag, 22. September, gegen 1.45 Uhr in Willich am Markt/Ecke Petersstraße auf dem Boden liegend aufgefunden worden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. Hier wurden schwerwiegende, lebensbedrohliche Kopfverletzungen festgestellt.