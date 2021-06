Unfall in Willich : Bei Sturz mit Pedelec verletzt

Willich Ein Krefelder ist am Sonntag in Willich mit seinem Pedelec gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 31-Jährige gegen 16 Uhr auf der Straße Hoxhöfe. In Höhe der Hausnummer 18 kam er zu Fall – vermutlich aufgrund eines Höhenversatzes auf der Fahrbahn, informiert die Polizei.

