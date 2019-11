Mandolinen- und Gitarrenorchester Schiefbahn : Mandoline und Klassik in der Kapelle des Hubertusstifts

Mandoline und Klassik in der Kapelle des Hubertusstifts

Schiefbahn Ein halbes Jahr lang hatten die Musiker des Mandolinen- und Gitarrenorchesters Schiefbahn geprobt.

Dass Mandoline mehr bedeutet als Musik von schmachtenden Männern bei Mondschein am Meer, bewies das Mandolinen- und Gitarrenorchester Schiefbahn in der Kapelle des Hubertusstifts.

Angekündigt war ein Klassikkonzert. „Mandoline und Klassik?“, fragte Dirigentin Brigitta Beckers zur Begrüßung: „Das geht.“ Stücke von Rubinstein, Beethoven, Bach, Pachelbel und Humperdinck standen auf dem abwechslungsreichen Programm. Ein anspruchsvolles Repertoire, das das Orchester unter der Leitung der Dirigenten Beckers und Norbert Krickl erarbeitet hatte. Stücke, die man von der Orgel oder dem Klavier kennt, wie die „Pathétique“ von Beethoven oder den Kanon von Pachelbel, plötzlich von diesem wunderbar unaufgeregten, sanften Instrument gespielt zu hören, war schon etwas Besonderes. Die Mandolinen haben fast so etwas wie eine menschliche Stimme, es ist, als summten und sängen sie leise die Melodien. Gemeinsam mit den Gitarren und dem Kontrabass weben sie einen harmonischen und feinen Klangteppich.

Das Orchester hat, so Dirigent und Schriftführer Nobert Krickl, ganz gegensätzliche Stilrichtungen auf Lager: die Klassik bildet einen ganz wichtigen Bereich, daneben gibt es die Volksmusik. Außerdem arrangiert Krickl Stücke aus dem Pop für Mandolinen.

Neun Frauen und acht Männer mit elf Mandolinen und Mandolas, fünf Gitarren und ein Kontrabass bildeten das sonntägliche Ensemble. Regelmäßig geben sie Konzerte wie zum Beispiel die Kaffeekonzerte in der Kulturhalle Willich-Schiefbahn.

Das Mandolinen- und Gitarrenorchester freut sich über neue Mitmusiker an Mandoline, Mandola oder Gitarre. Das Orchester probt dienstags von 19 bis 21 Uhr im Jugendheim „Leuchtturm“ an der Königsheide 8 in Schiefbahn.