Helfende gesucht Malteser-Mittagstisch gegen Einsamkeit im Alter

Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Malteser-Mittagstischs bringen ältere Menschen aus Willich zusammen. „Immer mehr Seniorinnen und Senioren in Willich leben zwar eigenständig, jedoch häufig allein. Sie wünschen sich, mehr am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und persönliche Kontakte zu knüpfen“, sagt Kurt Schumacher, Stadtbeauftragter der Malteser in Willich. Aus diesem Grund haben die Malteser den Mittagstisch gegründet. Das gemeinsame Mittagessen findet jeden Donnerstag von 12 bis 14 Uhr im Pfarrheim St. Katharina, Hülsdonkstraße 13, statt. Der Dienst ist Teil des vom Bund geförderten Projektes „Miteinander-Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter“.„Die Nachfrage der Willicher Senioren ist groß und übersteigt aktuell unsere ehrenamtlichen Ressourcen“, erläutert Kurt Schumacher. Deshalb sucht der noch junge Dienst der Malteser dringend neue Mitarbeitende.