Malerbetrieb aus Schiefbahn Wenn der Handwerker mit dem Rad kommt

E-Lastenfahrräder sieht man im Alltag immer häufiger, aber das graue Fahrrad mit der großen weißen Box, das seit einigen Wochen in Schiefbahn und Umgebung unterwegs ist, ist schon etwas Besonderes. Mit diesem Lastenrad werden aber weder die Kinder in die Kita gefahren, noch der wöchentliche Einkauf erledigt, noch sitzt der Hund in der Box. Hier ist vielmehr das Maler- und Lackiererunternehmen von Tim Zimmermann im Einsatz, wie die Beschriftung auf der auffälligen Box verkündet.