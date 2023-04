Tradition zum 1. Mai Das müssen Verliebte beim Setzen von Maibäumen beachten

Für Birken aus dem eigenen Garten gilt: „Bevor man den Baum fällt, sollte man erst einmal prüfen, ob sich ein Vogelnest in der Baumkrone befindet“, betont Dorn. Hilfreich kann es aber auch sein, in landwirtschaftlichen Betrieben nachzufragen, so die Anrather Landjugend. „Bezahlt wird mit einem Kasten Bier oder einem guten Schnaps als Dankeschön“, berichtet Nico Karsch, erster Vorsitzender der Anrather Landjugend. Ansonsten greife man auch auf alte Bäume auf den eigenen Flächen zurück, an denen ein Ast entfernt wird. Als nützlich erweisen sich meist auch Freunde und Bekannten, die einen Garten besitzen, oder – wie so häufig – das Internet. In sozialen Medien, wie zum Beispiel in Facebook-Gruppen, bieten Nutzer anderen bereits an, sich gegen eine kleine Spende einen Maibaum auszusuchen und abzusägen.