Märzenfest des ASV Willich Beste Stimmung und reichlich Bier im Stahlwerk Becker

„Wir haben mit den verschiedenen Programm-Bausteinen wieder viele Menschen in Willich erreicht, die sonst vielleicht nicht unbedingt zu einer Zelt-Veranstaltung beim Schützenfest kommen. Das ist gut für die Gemeinschaft in der Stadt“ – Michael Maaßen, der Präsident des ASV Willich, war am Sonntagabend sehr zufrieden mit dem Verlauf des achten Märzenfestes im Stahlwerk Becker. Von Freitagabend bis Sonntagabend hatten die Schützen und ihre Gäste gefeiert. „Die Leute waren alle gut gestimmt, es gab keine Probleme. Der Mix der verschiedenen Angebote hat sich bewährt“, so Maaßen weiter.