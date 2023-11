Märchenvorträge in Willich Wenn Märchen sogar Ängste heilen

Willich · Im November ist Märchenerzählerin Birgit Fritz in der Evangelischen Öffentlichen Bücherei zu Gast, im Dezember in die Katholischen Öffentlichen Bücherei. Märchen sind ihre Passion und sie will mehr, als eine schöne Zeit geben.

07.11.2023 , 13:35 Uhr

Märchenerzählerin Birgit Fritz begeistert nicht nur kleine Zuhörer. Märchen seien dabei immer ein Abbild der Realität, erzählt die gelernte Erzieherin und pädagogische Fachkraft. Foto: Monika Baumann

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Auf Birgit Fritz‘ Nachttisch stapeln sich die Bücher: „Das Elfenbuch“ liegt da, „Märchen für Winter und Weihnacht“ oder „Die Insel der Linkshänder“. Birgit Fritz ist ausgebildete Märchenerzählerin. „Ich liebe meinen Beruf“, schwärmt sie. „Das freie Erzählen ist eine Form, die es zu erhalten lohnt.“ Denn wenn sie vor Publikum Märchen erzählt, hat sie kein Buch vor sich liegen. Alle Märchen, die sie vorträgt, kennt sie auswendig. Nein, das ist falsch gesagt. „Ich lerne inwendig“, sagt Fritz. Damit meint sie: „Ich bin Erzählerin einer Geschichte und werde wie alle anderen ein Teil der Geschichte.“