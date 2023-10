Vorstand bestätigt Lukas Maaßen führt die SPD Willich als Vorsitzender in die Kommunalwahl

Lukas Maaßen bleibt Vorsitzender der SPD Willich. Das entschieden die Genossen bei ihrer Jahreshauptversammlung. Maaßen, der seit 2018 den Ortsverein leitet, wurde mit 88 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde erneut Andreas Winkler gewählt. Auch Johannes Hafermann (Geschäftsführer) und Christian Gosselk (Schatzmeister) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorstand wird durch die vier Beisitzer Hendrik Pempelfort, Wolfgang Pape, Klaus Olaf Platz und Ulrich Scheil sowie durch die Beisitzerin Nadja Leenen komplettiert. Die 17 Jahre alte Schülerin hatte in den vergangenen Wochen am kommunalpolitischen Praktikum teilgenommen, dieses in der SPD-Fraktion abgeschlossen und ist anschließend in die SPD eingetreten.