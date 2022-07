Lossprechung : Aaron Böbs ist Koch und der beste Bäcker

Willich In der Hausbrauerei Schmitz-Mönk in Anrath wurden neun Bäckerinnen und Bäcker sowie 13 Fachkräfte im Verkauf losgesprochen. Jahrgangsbester ist Aaron Böbs, der durch Corona zu einer Bäckerlehre kam.

Dass die Corona-Pandemie auch berufliche Werdegänge durcheinander gewirbelt hat, wurde jetzt deutlich, als in der Hausbrauerei Schmitz-Mönk in Anrath neun Bäckerinnen und Bäcker sowie 13 Fachkräfte im Verkauf losgesprochen wurden. Der Jahrgangsbeste bei den Bäckern, Aaron Böbs aus Willich, hatte seine Ausbildung zum Bäcker sozusagen zwischengeschoben und seinen Lebenslauf auf diese Weise um einen weiteren Berufsabschluss ergänzt, obwohl das ursprünglich nicht vorgesehen war.

Und so kam es dazu: Der 22-Jährige hatte bereits eine Ausbildung als Koch abgeschlossen. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und das Restaurant, in dem Aaron Böbs arbeitete, musste für einige Zeit schließen. Doch der junge Mann wollte die Auszeit mit Sinn füllen. „Ich habe in dem Sterne-Restaurant auch selber gebacken und wollte das in dieser Zwangspause durch eine Bäckerlehre vertiefen“, sagt Böbs. Eine Ausbildungsstelle bekam er schließlich bei Claudia und Thomas Greis in Willich. Künftig wird der Jahrgangsbeste aber weiter als Koch arbeiten.