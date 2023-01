Hubertusstift in Schiefbahn Breites Angebot für demente Menschen

Die Nachhaltigkeit des Ganzen liegt dem Heimleiter am Herzen. „Ich möchte insgesamt ein Bewusstsein für dementiell veränderte Menschen schaffen und für ein Leben mit ihnen sensibilisieren“, betont Venedey. Jeder könne dazu beitragen, dass Schiefbahn demenzfreundlich werde, angefangen beim Werbering über die Schützen bis hin zum Heimatverein, fügt der Heimleiter an. Wie es geht, wird in den drei Jahren vermittelt. Was ihn freut, ist das Interesse etlicher Vereine, die bereits eine Zusammenarbeit signalisiert haben. Wenn ein Verein beispielsweise eine eigene Aktion für an Demenz erkrankte Menschen anbietet, hat Venedey die Möglichkeit, sie in das Förderprogramm einzubetten.