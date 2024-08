Aus Gasthof Schmitz wird das „1625“ Ein neues Lokal für Anrath

Noch staubt es ordentlich, der neu verlegte Dielenboden ist abgedeckt, Sägen kreischen, Werkzeug, Kartons und vieles mehr liegen herum. Und doch braucht es gar nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sich der ehemalige Gasthof Schmitz – am Anfang der Viersener Straße in Anrath gelegen – schon bald in ein Schmuckstück verwandelt haben wird. „Die Eröffnung ist am 29. August, pünktlich zur Anrather Kirmes“, sagt Tobias Kusmin, der das Projekt zusammen mit Julian Jansen angegangen ist und – mit Unterstützung der städtischen Grundstücksgesellschaft GSG und der Bitburger Brauerei – aus dem Gasthof Schmitz das Lokal mit dem Namen „1625“ macht. 1625 wurde das Gebäude, das in den vergangenen Jahren wahrlich kein schöner Anblick mitten im Anrather Ortskern war, errichtet. Das Gebäude ist eines der ältesten Häuser Anraths und steht unter Denkmalschutz, was mit dafür sorgte, dass es lange leer stand.