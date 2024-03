Paketempfang in Willich DHL eröffnet solarbetriebene Packstation in Willich

In den Packstationen können, so gibt DHL an, nicht nur Pakete abgeholt, sondern auch aufgegeben werden. Diese müssen einzig vollständig vorfrankiert sein. Dann würden sie nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Umwelt entlasten. DHL gibt an, dass bei Auslieferung oder Annahme über eine Packstation 30 Prozent weniger CO 2 anfalle, als bei der Lieferung nach Hause, da ein Bote teilweise mehrere Dutzend Pakete in einem Rutsch und ohne weitere Fahrten abliefere. Allerdings dürfte dieser Effekt stark davon abhängen, wie der Endkunde sein Paket abholt. Geschieht das per Fahrrad oder zu Fuß oder kommt er ohnehin mit dem Auto an der Packstation vorbei, geht die Rechnung auf. Setzt er sich selbst ins Auto und fährt zur Station, dürfte sich der Effekt relativieren oder, je nach Fahrzeug, sogar umkehren.