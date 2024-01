Freiwillige Feuerwehr Willich Löschzug Willich absolvierte 3500 ehrenamtliche Stunden

Ansonsten stand der Abend ganz im Zeichen von Ehrungen. Vom Verband der Feuerwehr wurden für zehn Jahre in der Feuerwehr die Aktiven Jan Faßbender, Lukas Jeziorek und Jörn Witzorky geehrt. Franz Tillmanns wurde für 50, Heinz Ginters gar für 60 Jahre ausgezeichnet. Die bronzene Ehrennadel der Stadt Willich bekam Jean-Pierre Klein, die silberne Aldo Mix und die goldene Version Thomas Jeziorek. Für 27 Jahre Kassenführung wurde außerdem Helmut Bischof geehrt, der sein Amt an Christian Dohmgans abgegeben hatte. Als Anerkennung für ihre geleistete Arbeit als Beigeordnete der Stadt Willich und für die Feuerwehr überreichten die Wehr-Repräsentanten denn auch ein Präsent an Schwerdtfeger, die sich herzlich bedankte.