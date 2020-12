Angebot des Ortsvereins Willich speziell im Lockdown : Kinderschutzbund wirbt für sein Sorgentelefon

Willich Familiäre Spannungen zu Weihnachten sind nicht selten. Im Lockdown können diese aber zunehmen. Der Kinderschutzbund Willich wirbt dafür, im Krisenfall das Sorgentelefon anzurufen.

Norbert Maas ist Familientherapeut und weist auf die vielfältigen Probleme während des Lockdowns hin: „Weihnachten steht vor der Tür, und es soll das Fest der Familie werden, die in trauter Einigkeit sich miteinander freut. Friedliche und fröhliche Festtage im Kreis der Familie? In vielen Fällen wird es dazu nicht kommen.“ Kontaktbeschränkungen führen dazu, dass Familien auf sich reduziert sind, so Maas. Vieles spiele sich in engen Wohnungen ab, was zusätzlich zu Stress sowohl bei Eltern wie Kindern führe – „und man gerät miteinander in Konflikt. Besonders für Eltern/Kinder in Trennungssituationen oder in Stieffamilien bedeutet dies eine Herausforderung. Dazu kommt, dass Schulen und Kitas schließen, freundschaftliche Beziehungen so nicht gepflegt werden können und Jugendliche sich nicht mehr an öffentlichen Plätzen treffen dürfen.“ Maas rät, sich in solchen Fällen an den Willicher Kinderschutzbund zu wenden – in der Regel gebe es am selben oder an nachfolgenden Tagen ein Gespräch zur Krisenbewältigung.