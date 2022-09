Obduktion geplant : Lkw-Fahrer stirbt an Raststätte auf der A 52 bei Willich

An der Raststätte Cloerbruch-Süd wurde am Sonntagabend ein Lkw-Fahrer tot aufgefunden. Er lag vor seinem Fahrzeug auf dem Boden. Foto: Alexander Forstreuter

Willich An der Raststätte Cloerbruch-Süd an der A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf bei Willich-Schiefbahn ist am Sonntagabend ein Lkw-Fahrer gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 44-jährigen Mann aus der Ukraine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er hatte seinen Lkw an der Raststätte geparkt. Gegen 20 Uhr wurde er leblos auf dem Boden liegend vor dem Führerhaus seines Lkw gefunden. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Zuletzt hatten ihn Passanten gegen 15 Uhr noch lebend gesehen.

Noch ist die Todesursache unklar. Wie die Kreispolizeibehörde Viersen am Montag mitteilte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Erkenntnisse soll eine Obduktion liefern, die für Mitte der Woche terminiert ist.

(biro)