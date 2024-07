Live-Musik in Willich Sean Athens singt im Pop-up-Biergarten

Seit 2021 lädt das Stadtmanagement jeweils Mitte des Jahres mehrmals in den Pop-up-Biergarten ein. In diesem Jahr öffnete er bereits am 24. Mai und 21. Juni. Weiter geht es nun am kommenden Freitag, die nächsten Termine sind der 16. August und, zum Abschluss, der 20. September. Für die Organisatoren ist der Biergarten ein großer Erfolg, der gut angenommen wird. Tausende Gäste, nicht nur aus Anrath, nutzten im vergangenen Jahr das Angebot und kamen zum Alleschulhof.