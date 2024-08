Literarischer Sommer Lize Spit liest in der Emmaus-Bücherei in Willich

Insgesamt 60 Veranstaltungen mit 30 Autorinnen und Autoren in 21 deutschen und niederländischen Städten hat das Festival „Literarischer Sommer“ in seiner mittlerweile 25. Ausgabe zu bieten. Auch Willich gehört zu den Veranstaltungsorten: Die belgische Autorin Lize Spit liest am Donnerstag, 22. August, in der Emmaus-Bücherei am Wallgraben 29 aus ihrem Roman „Der ehrliche Finder“. Das Werk ist in diesem Jahr in deutscher Sprache erschienen.