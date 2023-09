Spendenlauf des Lise-Meitner-Gymnasiums Schüler erlaufen 40.000 Euro für die Leprahilfe

Neben den 40.000 Euro für die Leprahilfe erhielten der Löschzug Anrath der Freiwilligen Feuerwehr Willich 1000 Euro. Die gleiche Summe ging an die katholische öffentliche Bücherei Anrath. „Wir wollen auch das ehrenamtliche Engagement in der Heimat unterstützen“, sagte Sigrid Stegemerten, die den Benefizlauf für die gesamte Schule am 29. August organisiert hatte. 750 Schüler gingen an den Start. „Ich bin mächtig stolz auf unsere Schulgemeinschaft“, betonte Schulleiter Thomas Prell-Holthausen. Dabei taten sich Klassen und einzelne Schüler besonders hervor. Nike lief 31 Kilometer gefolgt von Marcus mit 30 Kilometern. Isabell konnte gleich 31 Sponsoren aktivieren. Als Klasse erliefen die 7a, 6c und 6a die meisten Kilometer. Die 5c, 6d und erneut die 6c konnten die meisten Sponsoren gewinnen. Auch am St. Bernhard Gymnasium engagiert man sich für die Leprahilfe Schiefbahn. Mit der Engelaktion und der Spendensammlung kamen weitere 1130 Euro zusammen.