Lions-Club Willich Gewinnen mit dem Adventskalender

Insgesamt liege der Wert aller Preise bei rund 7500 Euro, informiert Timo Krempe von den Lions. 3000 Kalender wurden hergestellt. Sie können zum Preis von sechs Euro ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Dazu gehören Schreibwaren Erren in Willich, Lotto Fischer in Neersen, Augenoptik Grass und Lotto Tabak Römgens in Anrath sowie Optik-Hörakustik Leuchtges und Lotto Keil (Edeka) in Schiefbahn. Zudem sind die Lions mit einem Stand auf den Wochenmärkten vertreten: 8. und 15. November Schiefbahn. 9. und 16. November Willich, 9. November Anrath und 10. November Neersen.