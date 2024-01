Glücklicher Gewinner Lions Club Willich überreicht Hauptgewinn des Adventskalenders 2023

Bevor die Aktion anläuft, steht bei den Lions noch jede Menge weiteres an. Die Quartalsaktionen „Ein Teil mehr“ laufen im März an und am 17. August wird der Golfschläger beim Benefizgolfturnier am Duvenhof geschwungen. „Wir werden auch Kultur anbieten und bei Mein Fest in Schiefbahn dabei sein“, blickt Timo Krempe in die Zukunft.