Lichtspieltheater in Willich Eine Familiengeschichte in 86 Minuten

Regisseur Sebastian Winkels hatte sich für seine Abschlussarbeit an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg das Thema Familie ausgesucht und stieß bei seinen Recherchen im Bekannten- und Kollegenkreis auf die Familie Hufschmidt. Ursprünglich als Kurzfilm gedacht und auch mit einem finanziellen Zuschuss des an der Produktion beteiligten ZDF versehen, wurde der Dokumentarfilm nach Ansicht der Rohfassung doch auf Spielfilmlänge gehoben. Hauptdarsteller sind die sieben Brüder Hufschmidt, einer von ihnen ist den Willichern, im Besonderen den Neersenern, gut bekannt: Volker Hufschmidt, Jahrgang 1938, ehemaliger Ratsherr im Willicher Stadtrat und lange Zeit ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde tätig.