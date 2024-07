Landjugend Anrath Letzte Vorbereitungen für das Badewannenrennen

„Wir sind fast voll, aber wer noch mitmachen möchte, kann eine E-Mail an kljb.anrath@web.de schicken, wir schauen, ob noch was zu machen ist, und antworten dann zeitnah“, sagt Andrea Pascher, Vorsitzende der Landjugend Anrath. Die Landjugend organisiert seit mehr als 30 Jahren das beliebte Badewannenrennen auf der Niers, das in diesem Jahr am Sonntag, 11. August, stattfindet. Seit der Corona-Pandemie sei der Andrang besonders groß, sagt Pascher. Gut ein Dutzend Zweier-Teams haben sich bereits für dieses Jahr angemeldet. Eine Person sitzt in der Regel in der Wanne, die andere schiebt an.