Willicher Stadtbibliothek Lesung mit Musik zum Welttag der Poesie in Schiefbahn

Das Duo „Zeitzuzeit“, bestehend aus der Musikerin Rike Casper Straetman und der Sprecherin Bärbel Schulz, hat sich genau dies zur Aufgabe gemacht. Sie kleiden Lyrik aus alten wie neuen Zeiten durch eine eigene Sprache und Musik in ein neues Gewand, sodass die Texte zugänglich und auf berührende Art spürbar werden. Texte von Lyrikerinnen aus verschiedenen Epochen sind ein Herzensthema, denn Frauen waren und sind immens wichtige Stimmen. Und so erleben die Gäste an diesem Abend ein Sammelsurium verschiedenster Poesie von Frauen, von der Romantik bis zur Gegenwart. Mit der Schauspielerin Katja Stockhausen und der Cellistin Birte Schuler präsentieren „Zeitzuzeit“ Texte, die berühren, auf Missstände aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen.