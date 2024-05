Große Spende nach Indien Leprahilfe Schiefbahn und Lise-Meitner-Gymnasium spenden 40.000 Euro

Mit einem Brief bedankte sich Rousselot, der im vergangenen September gemeinsam mit seinem designierten Nachfolger Kamdeb Rana in Willich zu Besuch war, nun nochmals für die große Hilfe der Schüler. „Diese Schülerinnen und Schüler in Deutschland kennen uns gar nicht, aber trotzdem laufen sie für uns?“, schreibt er beeindruckt. Diese Frage sei ihm nach seiner Rückkehr nach Indien von seinem vermutlich letzten Besuch am Niederrhein immer wieder von den Leprakranken gestellt worden. Rousselot ist mittlerweile gesundheitlich selbst stark angeschlagen und die Anstrengungen der Reise wird er vermutlich nicht mehr auf sich nehmen. Die Aktion der Schülerinnen und Schüler hätte, so schreibt er, den Patienten in seiner Klinik auch neue Hoffnung geschenkt.