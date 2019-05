Vortrag : Lepra-Chirurg Rousselot berichtet von seiner Arbeit

Auf Einladung der Leprahilfe Schiefbahn kommt der Arzt am 22. Mai ins Pfarrjugendheim „Leuchtturm“.

Nach Einsätzen in Guinea-Bissau, Kamerun und weiteren westafrikanischen Ländern ist Rousselot nun seit mehr als 25 Jahren in Indien tätig. Aus einem zeitlich befristeten chirurgischen Einsatz in Kalkutta, wohin ihn Mutter Teresa rief, wurde wegen seines Könnens und seines selbstlosen Einsatzes ein Daueraufenthalt. Mutter Teresa setzte sich persönlich für seine Aufenthaltsvisa und später erfolgreich für seine Einbürgerung in Indien ein. Dort baute er in Bhubaneswar im indischen Staat Orissa ein kleines Leprahospital „Gandhiji Seva Niketan“ mit 50 Betten. „Die Betten werden nie kalt „, schrieb Rousselot, der jährlich 650 Operationen, häufig Amputationen, bei Leprakranken durchführt. Im vergangenen Jahr nahm er seinen 16.000. operativen Eingriff vor. Zu den stationären Patienten kommen monatlich viele hundert ambulante Patienten hinzu. Seit Beginn seines Einsatzes vor 40 Jahren wird die Arbeit des Arztes, der Mitglied im französischen Arbeiterpriesterorden ist, durch die Aktion Mission und Leprahilfe in Schiefbahn finanziert.