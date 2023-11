Leprahilfe Schiefbahn lädt ein Adventsbasar rund um die Pfarrkirche

Der Dauerregen Anfang der Woche hat die Verantwortlichen zweifeln lassen, doch dann wurde das Wetter doch besser – und so hat sich der Arbeitskreis Basar der Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn entschieden, den Adventsbasar am kommenden Samstag wie geplant rund um die Pfarrkirche St. Hubertus in Schiefbahn im Freien, „bei vermutlich winterlicher Schneeatmosphäre“ stattfinden zu lassen, wie der Vorsitzende der Leprahilfe, Josef Heyes, berichtet. 2021 fand der beliebte Basar erstmals unter freiem Himmel und nicht mehr in der Kulturhalle statt.