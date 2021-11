Veranstaltung auf der Hochstraße in Schiefbahn : Leprahilfe ist zufrieden mit dem Adventsbasar unter freiem Himmel

Schiefbahn Viele Besucher kamen zur beliebten Veranstaltung des Schiefbahner Vereins. Erstmals fand der Basar nicht in der Kulturhalle, sondern unter freiem Himmel statt, was auch neue Gäste anlockte.

Der Adventsbasar der Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn fand in diesem Jahr zum ersten Mal draußen statt, und zwar an der Hochstraße im Schatten der Pfarrkirche St. Hubertus. Die Geschäfte liefen gut, es klingelte ganz schön in der Kasse. An die Zeiten vor Corona, das war von Anfang an klar, konnte man jedoch nicht anknüpfen. Dafür gab es zwei Gründe: Es gab weder eine Cafeteria noch eine Tombola – sie waren in der Kulturhalle immer die großen Umsatzbringer gewesen.